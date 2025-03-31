Bahçeli: Terörsüz Türkiye Gerçek Olacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞILIYOR

“Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçeğe dönüşmekte olduğunu vurgulayan Bahçeli, elli yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK’nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna tanıklık edildiğini ifade etti. Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin milli birliğin pekiştiği ve barış ile huzurun kalıcı hale geleceği bir döneme girdiğini, ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayatın şekillenmekte olduğunu aktardı. İmralı’dan gelen tarihi çağrının ardından milletin umutla beklediğini kaydeden Bahçeli, “Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Neyi nasıl yaparsak milletimizin hayrına olur düşüncesiyle hareket etmek durumundayız.” dedi.

ÇIKAR ODAKLARINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Çıkar odaklarının devrede olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’den rahatsız olanlar da bu süreçte yer alıyor. Terörün kanlı elinden, bölücülükten çıkar devşiren gruplar, süreci enfekte etmenin peşindedir. Bu nedenle barış ve huzurun inşasında herkesin sorumluluğu bulunuyor.” ifadelerini kullandı. “Bu kapsamda gecikmemek ve bu süreci sahiplenmek öncelikli bir konu.” diyen Bahçeli, Terörsüz Türkiye’nin ülkenin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasında etkili olacağını belirtti.

DEĞİŞİMİN RİSKLERİ MEVCUT

Büyük değişimlerin fırsatlarla birlikte riskler de taşıdığını dile getiren Bahçeli, “Bu nedenle birden fazla dinamiğin dikkatli yönetilmesi elzemdir.” dedi. İmralı’nın çağrısında silahların bırakılması gerektiğini, hızlı bir şekilde kongre toplanarak PKK’nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararının uygulanması gerektiğini aktardı. Bahçeli, sürecin uzun vadede başarıya ulaşabilmesi için siyasi, ekonomik ve toplumsal anlamda yeni atılımlar ve kapsamlı reformlarla milli birliğin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

HİZMET EDİCİ ANAYASA GEREKLİ

Devletin kuruluş ilkelerini ve Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyacak, milli ve kapsayıcı bir demokratik anayasanın darbe kalıntılarını tamamen temizleyeceğini belirten Bahçeli, “Herkesin kendisini içinde bulacağı bir yapı inşa etmek önemlidir.” diyerek tüm vatandaşları “Her şeyden önce Türkiye” ve “Herkes eşittir Türkiye” anlayışı ile milli birlik ve kardeşlikte buluşmaya davet etti. Bahçeli, “Büyük ve Lider Türkiye’ye giden yol, toplumsal uzlaşmadan ve milli mutabakattan geçmektedir.” dedi. Türk milletinin, bin yıldır kardeşçe yaşadığı bu topraklarda hiçbir nedenin ayrışmasına sebep olamayacağını belirterek, hak ettikleri huzur, refah ve mutluluğa ulaşacaklarını değerlendirdi.