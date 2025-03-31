Bahçeli: Terörsüz Türkiye Gerçek Olacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞILIYOR

“Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu vurgulayan Bahçeli, elli yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK’nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edildiğini belirtti. Türkgün gazetesine yapmış olduğu açıklamalarda Bahçeli, Türkiye’nin milli birliğin güçlendiği, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme adım attığını, ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayatın oluşmakta olduğunu kaydetti. İmralı’dan gelen tarihi çağrı sonrasında milletin umutlu bir bekleyişte olduğunu ifade eden Bahçeli, “Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir” şeklinde konuştu.

ÇIKAR ODAKLARI VE SORUMLULUK

Çıkar odaklarının devrede olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’den rahatsızlık duyanlar da devrededir. Terörden ve bölücülükten çıkar sağlayan odaklar süreci enfekte etmenin peşindedir” şeklinde uyarıda bulundu. Barış ve huzurun inşasında herkesin sorumluluk taşıdığını belirten Bahçeli, gecikmemek ve bu sürece sahip çıkmanın öncelikli bir konu olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye’nin, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

DEĞİŞİMİN RİSKLERİ VE FIRSATLARI

Büyük değişimlerin beraberinde riskler de taşıdığına dikkat çeken Bahçeli, “Bu nedenle birçok dinamiğin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir” dedi. İmralı’nın çağrısında silahların bırakılması gerektiğini belirten Bahçeli, PKK’nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sürecin beklenen başarıya ulaşabilmesi için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan yeni atılımlar ve kapsamlı reformlar ile milli birliğin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

YENİ ANAYASA VE EŞİTLİK VURGUSU

Devletin kuruluş ilkelerini, Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan milli ve kapsayıcı, demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntılarının giderileceğini belirten Bahçeli, “Önemli olan herkesin içinde kendisini bulabileceği bir yapı inşa etmektir” şeklinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşları “Her şeyden önce Türkiye” ve “Herkes eşittir Türkiye” anlayışıyla milli birlik ve kardeşlikte buluşmaya çağırdı. Bahçeli, toplumsal uzlaşmadan ve milli mutabakattan geçen yolun Büyük Türkiye’ye ulaşmanın anahtarı olduğunu vurguladı. Türk milletinin, bin yıldır birlikte yaşadığı bu topraklarda huzur, refah ve mutluluk hak ettiğini ifade etti.