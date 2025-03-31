Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefimiz Gerçekleşecek

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DOĞRU YENİ BİR DÖNEM

“Terörsüz Türkiye” hedefine yaklaşmakta olduğuna dikkat çeken Bahçeli, elli yıldır etkili olan bölücü terör örgütü PKK’nın ortadan kaldırılmasıyla yeni bir çağın başlangıcına tanıklık edildiğini belirtti. Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin milli birliğin güçlenip, barış ve huzurun kalıcı hale geleceği bir sürece girdiğini ifade eden Bahçeli, ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal yaşamın şekillendiğini vurguladı. İmralı’dan gelen tarihi çağrı sonrasında halkın umut dolu bir bekleyişe girdiğini belirten Bahçeli, “Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Neyi nasıl yaparsak milletimizin hayrına olur düşüncesiyle hareket etmek durumundayız” dedi.

ÇIKAR ODAKLARINA DİKKAT

Çıkar odaklarının devrede olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’den rahatsızlık duyanlar da devrededir. Terörden ve terörün kanlı elinden çıkar devşiren odaklar süreci enfekte etmenin yarışındadır. Bu nedenle barış ve huzurun inşası için herkesin sorumluluk alması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. “Gecikmemek ve bu sürece sahip çıkmak öncelikli meseledir. Terörsüz Türkiye, barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kapı aralayacaktır” şeklinde konuştu. Büyük değişimlerin fırsatlarla birlikte riskleri de getirdiğini belirten Bahçeli, “Birçok dinamiğin dikkatli yönetilmesi zaruridir. İmralı’nın çağrısındaki gibi silahlar bırakılmalı, süratle kongre toplanarak PKK’nın tüm bileşenleri tasfiye edilmelidir” dedi.

HERKES EŞİTTİR TÜRKİYE

Devletin kuruluş ilkeleri ve Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, kapsayıcı ve demokratik bir yeni anayasanın darbe kalıntılarını tamamen temizleyeceğini dile getiren Bahçeli, “Önemli olan herkesin kendini içinde bulabileceği bir yapı inşa etmektir” açıklamasında bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşları, “Her şeyden önce Türkiye” ve “Herkes eşittir Türkiye” anlayışıyla buluşmaya çağıran Bahçeli, Türkiye’nin kutlu geleceğinin birlikte inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Büyük ve Lider Türkiye’ye giden yol toplumsal uzlaşmadan geçiyor” diyen Bahçeli, Türkiye Cumhuriyetine bağlı olan herkesin eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu belirtti. “Türk milleti, kardeşçe yaşadığı bu vatanda hiçbir sebebin ayrıştıramayacağı kadar kaynaşmıştır. Türk milleti, hak ettiği huzur, refah ve mutluluğa kavuşacak” değerlendirmesini yaptı.