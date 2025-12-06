Bahçeli Terörsüz Türkiye Hedefini Vurguladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör unsurlarına karşı kararlı duruşlarını vurgulayarak, “Bazı provokatif çıkışlara, Siyonist-emperyalist yönlendirmelere, temelsiz ifadelere ve kışkırtıcı söylemlere rağmen, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ilerlemekteyiz” ifadelerini kullandı. Bahçeli, PKK’nın kurucu liderinin iletisinin geçerli ve önemli olduğunu belirterek, “Bu mesajın aksi yönde kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yapmanın hiçbir anlamı yoktur” dedi.

SİYASET VE LİDERLİK OKULU’NDA BİR DÖNEM DAHA TAMAMLANDI

Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni’nde konuştu. Törende, “Bu toplantı sayesinde bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek dinleyicilerini selamladı. Bugün 16 yılı aşkın bir süredir eğitime devam eden okulun, pek çok kişiye siyaset ve liderlik konularında önemli bilgiler sunduğunu dile getiren Bahçeli, sertifika almaya hak kazanan katılımcılara başarılar diledi.

AKIL, AHLAK VE ADALET TEMELDE BİZİMDİR

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu’nun büyüyen marka değeri ve halktan gördüğü ilgiyi vurguladı. Günümüzde düşünmeden okumanın ve hissetmeden yaşamanın yaygınlaştığının altını çizen Bahçeli, sorunların çoğunun akıl, ahlak ve adalet değerlerinin öncelikli olması gerektiği üzerinde durdu. Siyaset ve Liderlik Okulu’nda eğitim alan bireylerin bu ilkeleri benimsemelerini beklediğini ifade etti. “Akıl, ahlak ve adalet” temalarının eğitim programına dahil edilmesini önemli bir adım olarak değerlendirdi.

MADDİ VE MANEVİ DEĞERLERİN İKİLEMİ

Bahçeli, toplumda var olan ahlaki çürümeye dair eleştirilerde bulundu. Gerek spor alanında gerekse sosyal yaşamda yaşanan ahlaki krizlerin önemine dikkat çeken Bahçeli, yalan, iftira ve rüşvet gibi olguların gündelik yaşamı tehdit ettiğini, asli sorunların bu çürümüşlükten kaynaklandığını belirtti. “İnsanlığın sefil, ilkesiz, korku dolu hayatlar sürmesi, karanlık bir gelecek tasviridir” dedi ve toplumsal bilinçlenmenin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İSTİKBALİMİZ İÇİN BİRLİK VE DAYANIŞMA

Ülke genelindeki sorunlar üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, toplumda huzuru sağlamak adına ortak akla ve ahlaka ihtiyaç olduğunu belirtti. “Bir araya gelerek, birbirimizi dinlemeli ve sorunları empati yoluyla çözmeliyiz” diyen Bahçeli, geçmişten gelen değerlerin yeniden hatırlanması gerektiği vurgusuyla konuşmasını sürdürdü. Ayrıca, milli dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için tüm yurttaşların sorumluluk alması gerektiğini sözlerine ekledi.

SONUÇ OLARAK YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ

Bahçeli, konuşmasının sonunda, sertifika alan katılımcılara gelecekteki hayatlarında başarı diledi ve yeni yıl için tüm Türk milletine selamlarını iletti. Unutulmaması gereken değerlerin başında akıl, ahlak ve adalet olduğunu bir kez daha vurgulayarak, “Birlikte hareket edersek, geleceği daha aydınlık kılarız” diyerek teşekkür etti.