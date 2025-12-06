Kırıkkale’de İtfaiye Aracı Köprüde Asılı Kaldı

KIRIKKALE’DE KÖPRÜLER ARASINA ASILI KALAN İTFAİYE ARACINDA ÜÇ GÖREVLİ YARALANDI

Kırıkkale’de iki köprü arasına sıkışan itfaiye aracında bulunan üç görevli yaralandı. M.E. yönetimindeki 06 DH 2895 plakalı itfaiye aracı, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü’nde lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak köprülerin demir korkulukları arasında asılı kaldı.

POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durum ilgili birimlere bildirilerek bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü M.E. ile araç içindeki görevli O.H. ve H.C., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VINÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

İki köprü arasında asılı durumda kalan itfaiye aracı, vinç yardımı kullanılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, güvenliği sağladıkdan sonra kurtarma çalışmalarını başarıyla tamamladı.