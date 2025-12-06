Gümüş Yatırımları İçin Güçlü Destek Unsurları

gumus-yatirimlari-icin-guclu-destek-unsurlari

Eylüle ilişkin gecikmeli açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri ve Michigan Üniversitesi’nin tüketici güveni anketi, Merkez Bankası’nın yakın zamanda faiz indirme olasılığını gündemde tutuyor. Özellikle bir yıl sonrası için belirlenen enflasyon beklentilerinin düşmesi, faiz getirisi sunmayan varlıklar arasında yer alan gümüşü daha cazip bir seçenek haline getiriyor. Bu gelişme, haftanın başlarında gerçekleşen keskin kâr satışlarının hızla toparlanmasına zemin hazırladı.

GÜVENLİ LİMAN OLMAK ÜZERİNE

Özel sektör istihdam verileri ve işten çıkarma rakamları, işe alımlarda belirgin bir yavaşlama yaşandığını ortaya koyuyor. Bu durum, ABD ekonomisinde daha gevşek bir para politikasına geçiş olasılığını artırırken, piyasalarda hızlı bir fiyat yeniden değerlendirme sürecini de tetikliyor. Yatırımcılar bu süreçte gümüşü güvenli liman ve değer saklama aracı olarak tercih ediyor.

Gümüşteki artışı yalnızca makroekonomik beklentiler değil, aynı zamanda yapısal faktörler de destekliyor. Borsalarda görülen düşük gümüş stokları, ETF’lere yönelik artan alımlar ve sektörün 2025 yılı için öngördüğü arz açığı, piyasayı daha da sıkılaştırıyor. Bu durum, kısa pozisyonların kapanmasını hızlandırarak fiyat artışını destekliyor.

ENDÜSTRİYEL TALEP VE GÜMÜŞ PİYASASI

Güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir teknoloji alanlarından gelen sürekli endüstriyel talep, gümüş için orta vadede yükseliş beklentilerini sağlayan kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu dinamikler, gümüşün rekor seviyelere doğru ilerlemesini güçlendiriyor.

