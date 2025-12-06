chp-yeni-myk-kadrosunu-kamuoyuna-duyurdu

CHP’DE MERKEZ YÖNETİM KURULU DEĞİŞİMİ AÇIKLANDI

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişikliği, bugün düzenlenen Parti Meclisi toplantısında netlik kazandı. Genel Başkan Özgür Özel, partinin yeni dönemdeki yol haritasına ilişkin MYK listesini kamuoyuyla paylaştı. Parti yönetiminde gerçekleştirilen kapsamlı değişimle, yeni kadro örgütlenmeden dış politikaya, ekonomiden insan haklarına kadar birçok kritik alanda görev alacak isimlerden oluştu.

YENİ MYK LİSTESİ BELLİ OLDU

Yeni Merkez Yönetim Kurulu listesi şu şekilde şekillendi: Genel Sekreter olarak Selin Sayek Böke görev alacak. Yurtiçi Örgütlenme’den Ensar Aytekin, Yurtdışı Örgütlenme’den Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İdari ve Mali İşler’den Özgür Karabat, Yerel Yönetimler’den Gökan Zeybek isimleri belirlendi. Medya ve Halkla İlişkiler’den Burhanettin Bulut, Seçim İşleri’nden Gül Çiftçi, Hukuk İşleri’nden Gökçe Gökçen görev üstlenecek.

KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENİLDİ

Aynı zamanda Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları’ndan Evrim Rizvanoğlu, İnsan Hakları’ndan Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler’den Serkan Özcan, Dış Politika ve Dış İlişkiler’den Namık Tan, Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele’den Deniz Yavuzyılmaz, İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları’ndan Ulaş Karasu, İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar’dan Bihlun Tamaylıgil, Milli Savunma Politikaları’ndan Yankı Bağcıoğlu, Ekonomi Politikaları’ndan Güldem Atabay, Parti Sözcüsü olarak da Zeynel Emre görev aldı.