Warner Bros Discovery Satın Alımı Medya Dünyasında Devrim Yaratacak

Netflix’in Warner Bros Discovery’yi 72 milyar dolara satın alma süreci, başlangıçta yalnızca bir durum tespiti olarak değerlendirilirken, zamanla son on yılın en büyük medya anlaşmalarından biri haline geldi. Anlaşma kapsamında, Netflix’in özsermaye değeri 72 milyar dolar olarak belirlenirken, borçlar dahil edildiğinde toplam tutar 82 milyar dolara ulaşıyor. Konuyla ilgili kaynaklar, bu anlaşmanın küresel eğlence sektörü üzerinde belirgin etkiler yaratacağını ifade ediyor. Geçtiğimiz ekim ayında büyük bir Hollywood stüdyosunu satın alma düşüncelerini küçümseyen Netflix, Warner Bros Discovery’nin 21 Ekim’de başlattığı açık artırmaya hızlıca dahil oldu. Şirket, Paramount Skydance’in üç teklifini reddetmesinin ardından devreye girdi ve süreçte önemli bir rol oynamaya başladı.

KÜRESEL MEDYA ANLAŞMASI

Netflix yönetimi, başlangıçta yalnızca Warner Bros’un işleyişine merakla yaklaşırken, kısa sürede daha büyük bir fırsatın ortaya çıktığını fark etti. Yüzyıllık bir film ve dizi arşivinin stratejik bir değere sahip olduğu vurgulandı. Sektöre yakın bir kaynağa göre, yayın platformlarında izlenmelerin yaklaşık yüzde 80’i arşiv içeriklerinden oluştuğu gözlemleniyor. Warner Bros’un sinema dağıtım ve tanıtım birimlerinin, Netflix ile büyük bir sinerji oluşturabileceği de belirtiliyor. Ayrıca, HBO Max’in Netflix’in edindiği deneyimden faydalanarak büyüme hızını artırabileceği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

Reuters’a göre, Netflix’in satın alma niyeti, Warner Bros’un haziran ayında yaptığı açıklamayla resmen başlamış oldu. Bu açıklamada, şirketin karlılığını koruyan ancak etkisini yitiren kablo kanallarını; Warner Bros stüdyoları, HBO ve HBO Max olarak iki ayrı halka açık şirket haline getirmeyi planladığı ifade edildi. Sonbaharda görüşmeler yoğunlaşırken, Netflix, Paramount ve Comcast’in sahibi olduğu NBCUniversal ile aynı varlıklar için rekabete girişti. Warner Bros, Paramount’un eylül ayında yaptığı ilk teklifin ardından ekimde resmi açık artırma sürecini başlattı.

TEKLİFLER VE SONUÇ

Paramount, bölünmenin zamanlamasını değiştirerek kablo ağlarını kendi bünyesine dahil etmeyi hedefliyordu. Aynı dönemde JP Morgan, mevcut planı tersine çevirme önerisinde bulundu; bu da Warner Bros’un daha esnek bir satış sürecine girmesine olanak sağlayabilirdi. Netflix’in danışman ekibi ise Moelis & Company, Wells Fargo ve Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ile iki ay boyunca her sabah toplantılar yaparak teklif üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Ekip, Şükran Günü haftasında da çalışmaya devam ederek teklifi 1 Aralık’a yetiştirdi.

REKABETTEN ÖNDE KALAN TEKLİF

Warner Bros yönetimi, Netflix’in teklifini, Comcast’in önerisine göre daha hızlı sonuç verecek bir seçenek olarak gördü. Comcast, NBCUniversal ile Warner Bros’u birleştirerek Disney’e rakip bir yapı oluşturma amacındaydı ancak bu sürecin tamamlanması uzun zaman alabilirdi. Paramount ise perşembe günü teklifini hisse başına 30 dolara çıkararak toplam değerlemesini 78 milyar dolara yükseltti. Ancak Warner Bros yönetimi, finansman yapılarına dair riskler olduğundan bu teklife temkinli yaklaştı.

BÜYÜK CAYMA BEDELİ

Netflix, olası düzenleyici süreçlerde güven vermek adına 5,8 milyar dolarlık cayma bedeli sundu. Bir kaynak, “Kimse 6 milyar doları ateşe atmaz. Bu, onay alacaklarına dair büyük bir inanç göstergesi,” şeklinde değerlendirdi. Netflix ekibi ise teklifin kabul edildiğini perşembe gecesi öğrenirken, bu durum coşkuyla karşılandı. Bir Netflix yöneticisi, karar öncesi şanslarını yalnızca “yüzde 50” olarak gördüklerini ifade etti.