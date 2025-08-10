Bahçeli, Terörsüz Türkiye Hedefini Vurguladı

BAHÇELİ’NİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

Ziyaret esnasında, terörsüz Türkiye hedefinin önemi hakkında konuşan Bahçeli, TBMM’de faaliyet gösteren komisyonun çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Tüm siyasi partilerin bu çalışmalara destek vermesinin kritik olduğuna dikkat çekti. Bahçeli, “PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını” ifade etti. Bahçeli, silahların gömülmesinin tekrar kullanılabileceği anlamı taşıyabileceğini, ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” anlamı taşıdığını dile getirdi.

KÜRT KÖKENLİ VATANDAŞLARIN DESTEK VERMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Türk milletinin her ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğuna vurgu yapan Bahçeli, barış ikliminin oluşması için MHP olarak samimiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşların, terörün sona ermesi için sürdürülen çalışmalara sahip çıkması ve destek vermesinin, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmanın teminatı olduğunu belirtti.

HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İÇİN ZAMAN GELDİ

Televizyonda, Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşlarında bir gencin elinde dondurmayla caddede gezdiğini izlediğini anlatan Bahçeli, bu görüntünün yakın döneme dair umut verici gelişmeler gösterdiğini belirtti. Artık gözyaşı yerine hayatın normalleşmesi ve vatandaşların her yerde terör endişesi olmadan huzur içerisinde yaşamasının zamanının geldiğini ifade etti. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini aktardı. Necat Gülseven ise, “Bölge halkı, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili duruşundan dolayı Bahçeli’ye minnettar” diyerek, başta Diyarbakır olmak üzere bölgede yaşayan tüm vatandaşların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, terörü bitirmek adına sergiledikleri duruş için minnettar olduklarını bizzat gözlemlediğini belirtti.