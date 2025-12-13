Galatasaray Antalya’da Fırtınayı Esti

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Leroy Sane, Sallai, Osimhen ve Icardi’nin golleriyle maçı 4-1’lik skorla kazanmayı başardı. Antalyaspor’un tek golü ise van de Streek’ten geldi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 39’a çıkararak liderliğini devam ettirdi. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

İLK 11’LER

Antalyaspor ilk 11’i: Abdullah, Paal, Hüseyin, Bünyamin, Safuri, Ballet, Ceesay, Storm, Giannetti, Boli, Veysel

Galatasaray ilk 11’i: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

GALATASARAY’DA 7 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte bazı kritik eksiklikler göze çarpıyor. Galatasaray, sakatlıkları nedeniyle Berkan Kutlu, Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’dan yoksun bir kadro ile sahaya çıktı. Ayrıca, bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve tutuklanan Metehan Baltacı da bugün forma giyemeyen isimler arasında yer aldı.

ANTALYASPOR 1-4 GALATASARAY

Maçın 7. dakikasında, Yunus Akgün ceza sahasına giren Leroy Sane’ye pasını aktardı. Alman yıldız, kalecinin sağından topu ağlara göndererek maçtaki ilk golü attı.