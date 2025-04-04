“Bahçeli Türkeş’in Anıt Mezarı Ziyareti”

DEVLET BAHÇELİ MESAIYE BAŞLADI

Devlet Bahçeli, mesaisine bugün yeniden başladı. MHP Ankara İl Başkanlığı, Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in anıt mezarında bir anma programı düzenlemekte. 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan Bahçeli, o tarihten beri istirahatte bulunuyordu.

ANMA TÖRENİNE KATILDI

Bahçeli, bugün Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünde anma törenine katıldı. MHP lideri şu an Türkeş’in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, ardından MHP Genel Merkezi’ne geçiş yapacak.

ÖNCEKİ GÜNLERDE NE OLMUŞTU?

MHP lideri 4 Şubat tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti ve o tarihten itibaren istirahat ediyordu.