Bahçeli, Türkgün’e Yazı Yazacak

DEVLET BAHÇELİ’NİN AMELİYAT SONRASI SÜRECİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yılın şubat ayında kalp ameliyatı geçirdi. Dinlenme döneminde olan Bahçeli’nin medyaya görüntü vermemesi birçok asılsız iddianın ortaya çıkmasına sebep oldu. MHP, bu iddialara sert bir şekilde karşılık vermiş ve Bahçeli’nin bayramdan sonra görevine döneceği bilgisi paylaşılmıştı.

YAZILARLA GÜNDEME DÂHİL OLACAK

Yeni bir gelişme yaşandı. MHP, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli’nin yarın gündeme dair Türkgün Gazetesi’ne yazı yazacağı bilgisini duyurdu. Paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki olaylar, gerçekler, gelişmeler ile ilgili düşünceleri 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü) Türkgün Gazetesi’nde” ifadelerine yer verildi.