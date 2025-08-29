Bahçeli Ve Dervişoğlu Tokalaşmadı

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DÜZENLENDİ

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uygulanan soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede yaşanan güncel durumu ele almak amacıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra tüm siyasi grupların genel başkan ve grup başkanvekilleri katıldı.

GERGİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

Genel Kurul’a katılan ilk isimlerden biri olan MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP sıralarında yerini alırken, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu salona giriş yaptığı anda aralarındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı. Dervişoğlu, MHP sıralarına başıyla selam verirken; MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın ayağa kalkmak için harekete geçtiği ancak Dervişoğlu’nun İYİ Parti sıralarına geçmesi gözlemlendi. Ayrıca, MHP lideri Bahçeli’nin de Dervişoğlu’na selam vermediği dikkat çekti.