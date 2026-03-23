Bahçeli, Yazıcıoğlu’nun Kabrini Dualarla Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını ziyaret etti.
DUALARLA ANDI
Partinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, 23 Mart 2026 günü Büyük Birlik Partisi Merhum Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 17’nci seneyi devriyesinde kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Merhum Genel Başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun, Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin” ifadelerine yer verildi.