Galatasaray Ekonomik Zaferiyle Futbolculara Motivasyon Sağlayacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE EKONOMİK BAŞARI

Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği etkileyici performansla son 16 turuna kadar ulaşan Galatasaray, Liverpool karşısında elense de finansal açıdan büyük bir başarı elde etti. Avrupa’daki 12 zorlu mücadele sonrası sarı-kırmızılılar, 53 milyon 500 bin Euro’luk muazzam bir gelir elde etmeyi başardı.

Kritik GELİRİN KULLANIMI

Yönetim, 27 Mart’ta UEFA’nın hesabına yatıracağı 11.8 milyon Euroluk gelirin tamamını futbolcu ödemelerinde değerlendirmeyi planlıyor. Yönetimin, bu gelirle vadesi gelen maaşları ödeyerek oyunculara olan borçları sıfırlayacağı bildirildi. Bu adımın, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan 7 maç öncesinde futbolcular üzerinde olumlu bir etki yaratacağı düşünülüyor.

DERBİ ÖNCESİ PRİM KARARI

Öte yandan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in milli aradan sonra gerçekleştirilecek Trabzonspor derbisi için özel prim belirleyeceği yönünde bilgiler geliyor. UEFA’dan gelecek ödeme ile birlikte, takımın tüm borçlarının temizleneceği ifade ediliyor.