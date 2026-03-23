Galatasaray’dan Victor Osimhen İçin Başarılı Operasyon Açıklaması

Galatasaray, Victor Osimhen’in gün içerisinde geçirdiği ameliyatla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Süper Lig ekibi, Nijeryalı forvetin operasyonunun başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

AMELİYATIN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİĞİ AÇIKLANDI

Galatasaray, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.”

Yatırımcılar Altın İçin Kuyrukta Bekliyor

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının düşmesiyle vatandaşlar kuyumcular önünde uzun kuyruklar oluşturarak alım yapmak için yoğun ilgi gösterdi.
LGS Başvuruları İçin Süreç Başladı: Detaylar Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS için başvuruların 10 Nisan'a kadar "e-Okul" aracılığıyla yapılacağını duyurdu.
Savaşın 24’üncü Gününde Trump’ın Planları Açıklandı

İsrailli bir yetkili, ABD'nin İran Meclis Başkanı ile iletişim kurduğunu ancak İsrail'in bu süreç hakkında bilgilendirilmediğini açıkladı.
Nadir 1943 Lincoln Sentinin Koleksiyon Değeri Artıyor

1943 yapımı nadir bronz Lincoln sentinin tanesi 37 milyon dolara açık artırmada satışa çıkıyor. Savaş döneminde basım hatası nedeniyle bu paralar değerli koleksiyon parçaları haline geldi.
Erol Köse’nin Şüpheli Ölümü Sonrası Not Ortaya Çıktı

Sarıyer'de balkondan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin ölümü intihar iddialarıyla çalkalanıyor. Psikolojik sorunlar yaşadığı ve evden çıkmadığı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.