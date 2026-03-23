Galatasaray’dan Victor Osimhen İçin Başarılı Operasyon Açıklaması

Galatasaray, Victor Osimhen’in gün içerisinde geçirdiği ameliyatla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Süper Lig ekibi, Nijeryalı forvetin operasyonunun başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

AMELİYATIN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİĞİ AÇIKLANDI

Galatasaray, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.”