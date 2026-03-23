Erol Köse’nin Şüpheli Ölümü Sonrası Not Ortaya Çıktı

ÜNLÜ YAPIMCININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer’deki ikametinde hayatını kaybetti. Maslak’taki Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16. kattaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Yapımcının şüpheli ölümü ile ilgili olarak soruşturma açıldığı bildirildi. Erol Köse’nin son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı ve yaklaşık üç aydır evden çıkmadığı iddiaları gündeme geldi.

YARDIMCI NOTA ULAŞTI

Erol Köse’nin bıraktığı düşünülen nota, tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ulaştı. Notta, “ALS hastasıyım, mecburdum, sorumluluk benim” ifadeleri yer alıyordu. Notun sonunda ise, “Not: Kediye iyi bakın” mesajı dikkat çekti.

ŞÜPHELİ ölüme dair gelişmeler

Köse’nin yardımcısı, konutun resepsiyonuna gelerek onunla görüşmek istedi. Yardımcısının beklemesini isteyen Köse’nin, bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü yapımcının ani ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.