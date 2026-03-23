Yeni Şarj Hizmetleri Yönetmeliği Kullanıcıları Koruyor

Türkiye genelindeki elektrikli araç sahiplerini doğrudan etkileyen Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde köklü bir değişiklik yapılması planlandı. 23 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler, sektördeki “gri alanlar” ortadan kaldırarak kullanıcı dostu, şeffaf ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

TEK KALEM ÜCRET: SADECE TÜKETİM KADAR ÖDEME

Yeni düzenlemeler ile birlikte, şarj hizmetlerinde sıkça eleştirilen ek ücret kalemleri kaldırıldı. Kullanıcılar artık yalnızca tükettikleri enerji üzerinden ödeme yapacak ve bu ödemeler kilovatsaat (kWh) bazında hesaplanacak. Başlatma, bağlantı ya da ekipman kullanım bedelleri bu uygulamadan çıkarıldı.

FİYATLAR HERKES İÇİN GÖRÜNÜR OLACAK

Şarj istasyonlarına ilişkin fiyat bilgileri, artık çeşitli uygulamalar, internet siteleri ve istasyonlarda açıkça paylaşılacak. Kullanıcıların faturalarında tükettikleri enerji miktarı net bir şekilde belirtilecek. Bu sayede kullanıcıların beklenmedik maliyetlerle karşılaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÜYELİK AVANTAJINA SINIR GETİRİLDİ

Şarj ağı işletmecileri, üyelik sistemi üzerinden yüksek fiyat farkı uygulamasını artık gerçekleştiremeyecek. Üyelere ve diğer kullanıcılara uygulanan fiyat farkı en fazla yüzde 25 ile sınırlandırılacak ve bu üyelikler için ek ücret talep edilmesi yasaklanacak.

HIZLI ŞARJDA YENİ KURAL: YÜZDE 85 SINIRI

Hızlı şarj noktalarında, kullanıcıların yoğunluğunu azaltmak ve istasyonları daha verimli kullanmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Araç bataryası yüzde 85 seviyesine ulaştığında, şarj işlemi sonlandırılabilecek. Ancak bu durum önceden kullanıcılara bildirilecek.

SAAT BAZLI FİYATLAMA GELİYOR

Yeni sistem ile birlikte, günün yoğun olmayan saatlerinde daha düşük tarifeler uygulanabilecek. Ücretlendirme, şarj işleminin başladığı saat dilimine göre belirlenecek.