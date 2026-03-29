Bahçeli, Yönter’in İstifasını Değerlendirdi

İSTİFA AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partideki görevinden ayrıldığını açıkladı. İstifa, dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye soruldu. Bahçeli, Yönter’in ayrılığının herhangi bir küskünlükle ilgili olmadığını belirtti.

AKADEMİK HEDEFLERE YÖNELİYOR

Bahçeli, İzzet Yönter’in MHP’ye değerli katkılarda bulunduğunu söyleyerek, “İzzet bey, akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için müsaade istemiştir,” ifadesini kullandı. Yönter’in ayrıldığı koltuğa kısa süre içinde yeni bir görevlendirme yapılacağını da ekledi. Bahçeli, “Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecek,” şeklinde konuştu.

ORTADOĞU’DA BARIŞ ÇABALARI

Bahçeli, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı. Türkiye’nin, dünya genelinde ülkeler arası çatışmalara fırsat vermeyen bir barış ortamı için çaba sarf ettiğini vurguladı. Bahçeli, “Barışın sağlanması, silahların susması açısından önemli temaslarda bulunuluyor,” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin savaşın dışında kalması adına yapılan çalışmalara değinerek, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanına başarılar diledi.

İSRAİL’İN ROLÜ

Bahçeli, olası bir rejim değişikliğinin başlaması gereken yerin İsrail olduğunu söyledi. “İsrail’in karanlık emelleri son bulmalı. ABD yönetimi çok konuşuyor, çok farklı şeyler söylüyor,” ifadeleriyle durumu özetledi.