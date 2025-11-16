Bahis Soruşturmasında Gelişmeler ve Son Durum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla gündeme gelen bahis soruşturması sürüyor. Hacıosmanoğlu, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” bilgisini paylaşmış ve bu ihbar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Soruşturma çerçevesinde, hakemlerin de aralarında olduğu yirmi bir kişi hakkında arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilirken, sekiz kişinin tutuklandığı bildirildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, sadece TFF’nin bildirdiği verilerle sınırlı kalınmaksızın, hakemlerin mal varlıkları ve bağlantılarına dair kapsamlı bir araştırma yapıldığı, bu süreçte her gün yeni bilgiler eklendiği ifade edildi. Ayrıca, hakemlerin yönettikleri maçlara yurt dışından yasa dışı bahis oynayıp oynamadıklarının da incelendiği belirtildi. TFF’nin bahis oynama iddiası üzerine futbolcularla ilgili disiplin soruşturması başlattığı, bu nedenle de söz konusu konunun titizlikle izlenildiği vurgulandı.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Açıklamanın devamında, Türkiye futbolunun geniş bir yapı oluşturduğu ve çok sayıda paydaşı barındırdığı bilgisi verildi. Mevcut soruşturmanın toplanan delillere bağlı olarak genişleme olasılığı bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yayılan mesnetsiz paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilgili resmi kuruluşlardan bilgi toplayarak süreci titizlikle devam ettirdiği ifade edildi.

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yaptığı açıklamanın ardından İstanbul Başsavcılığı’nın soruşturmayı derinleştireceği duyurulmuştu. Hacıosmanoğlu, bahis oynayan 152 hakemin bulunduğunu bildirmiş ve TFF’nin disiplin kurulu tarafından 149 hakeme ceza verildiğini belirtmişti. Gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri tamamlanarak Eyüpspor Başkanı ve yedi kişinin tutuklanmasına karar verildi. 11 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandığı duyuruldu.

1024 FUTBOLCU PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Bahis soruşturması kapsamında TFF, tedbirli olarak 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. PFDK’ya sevk edilen futbolcular; Trendyol Süper Lig’den 27, Trendyol 1. Lig’den 77, Nesine 2. Lig’den 282, Nesine 3. Lig’den 629 futbolcu ile toplamda 1024 futbolcunun disiplin takibine alındığı bildirildi. Ayrıca, yalnızca bir kez bahis hareketi gördüğü tespit edilen 47 futbolcunun durumunun, ilgili kurumlardan gelecek yanıtlarla değerlendirileceği ifade edildi.

CEZALAR AÇIKLANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun futbolculara verdiği cezaların da açıklandığı belirtildi. Verilen cezaların 45 gün ile 12 ay arasında değiştiği kaydedildi.