Bahislerde Deplasman Takımları Önde: Trabzon, Liverpool, Real Madrid

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

İddaa programında yer alan günün en çok tercih edilen bahisleri ve Misli yazarlarının bu karşılaşmalar için hazırladığı yorumları bir araya getirdik. Günün önemli mücadelelerinin heyecanını Misli’ye özgü yüksek oranlarla deneyimleyin. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de sizleri bekliyor!

KAYSERİSPOR – TRABZONSPOR MAÇ ANALİZİ

Kayserispor – Trabzonspor mücadelesi günün dikkat çeken maçları arasında. Misli üyeleri bu karşılaşmanın %52’sinde deplasman takımını galip görüyor. Misli Yazarı Tutmaz Tahminler, “Deplasman 1.5 Üst” tercihinde bulunmuş. Kayserispor, kötü bir gidişin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Genellikle bu tür değişiklikler pozitif bir etki yaratıyor ama Kayserispor’un önemli eksikleri mevcut. Cezalı oyuncuları ve sakatlık sorunları olmasına rağmen Trabzonspor skalasında bu mücadelede kazanma ihtimali yüksek. Trabzon, son iki haftada toplam dokuz gol buldu ve burada da en az 2 gol atar.

AFC BOURNEMOUTH – LIVERPOOL MAÇ ANALİZİ

AFC Bournemouth ile Liverpool karşılaşması, Misli’nin öne çıkan diğer bir maçı. Bu maçta, Misli üyelerinin %31’i Liverpool’un galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Mert Artun, “2.5 Üst” tahmini yapmış. Bournemouth, geçen hafta ligin sürpriz ekibi Forest’i 5-0 yenerek moral buldu. Sakatlıklara rağmen son dört maçta on puan toplayarak formda görünüyorlar. Liverpool ise liderlik mücadelesini sürdürüyor ve Arsenal’in 6 puan önünde yer alıyor. Avrupa dönüşü puan kaybı yaşama ihtimalleri yüksek. Ev sahibi takım, iç sahada en az gol yiyen ekip olmasına rağmen, Liverpool bu sezon deplasmanda en çok gol atan takım. 11 maçta 30 gol buldular. Formda Bournemouth ile zorlu bir mücadele olacağı öngörülüyor ve bu maçta en az 3 gol bekleniyor.

ESPANYOL – REAL MADRİD MAÇ ANALİZİ

Espanyol ile Real Madrid arasındaki mücadelede Misli üyelerinin %52’si konuk takımdan yana tercih kullandı. Misli Yazarı Aykut Aydın, “Maç Sonucu 2 ve 2.5 Üst” seçiminde bulunuyor. Espanyol, özellikle iç saha maçlarında her rakibe gol atabilen bir ekip. Real Madrid ise bu sezon oldukça yüksek bir form grafiği yakalayarak her rakibini yeniyor. Hafta içi Brest deplasmanında cezalı olan Vinicius’un dönüşü, Madrid’in hücum gücünü daha da artıracak. Bu yüzden bu mücadelede de Real Madrid’in galip geleceği ve bol gollü bir karşılaşma olacağı öngörülüyor.

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