Bahiste Söz Konusu 25 Futbolcu Sevk Edildi

MAÇTA DİKKAT ÇEKEN VERİLER

2024 yılı nisan ayının sonlarında Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. TFF’nin YouTube kanalından canlı yayınlanan bu önemli maçta dikkat çeken bazı veriler öne çıktı. İki takımın maç boyunca şut çekememesi ve 90 dakika içinde yalnızca 2 korner atışının olması dikkatleri çekiyor. Ayrıca, Ankaraspor bu sürede 10 faul yaparken, Nazilli Belediyespor’un 5 faul ile mücadeleyi tamamlaması ve hakemlerin kart göstermemesi de ilginç bulundu. Mücadelenin ardından Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantiledi.

DISIPLIN SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasındaki maçın disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör “bahis oynanması” sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. TFF tarafından yapılan açıklamada, “16- SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR KULÜBÜ’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” şeklinde ifadelere yer verildi.

SEVK EDİLEN KİŞİLER VE GEREKEN YAPTIRIMLAR

Açıklamada yer alan diğer maddelerde, kulüp başkanı, idareciler, futbolcular ve antrenörlerin sevk tarihleri ve yaptırımları belirtildi. Örneğin, “Futbolcu AHMET DANİEL AKYILDIZ’ın 28.04.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” gibi ifadelerle detaylandırıldı.

Açıklamada 70’den fazla kişinin sevk edildiği ve her birinin “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” ve “bahis oynaması” gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildiği belirtildi. Bu gelişmeler, Türk futbolunda disiplin cezalarının ve etik kurallarının uygulanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.