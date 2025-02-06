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Bakan Bak Kilis’te İncelemelerde Bulundu

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BAKAN BAK KİLİS’TE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Kilis’te incelemelerde bulundu. Bakan Bak, bu ziyaretler sırasında Kilis’te inşa edilen deprem konutlarına yerleşen afetzedeleri de ziyaret etti.

AFETZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Bakan Bak, bu ziyaretler çerçevesinde afetzedelerin evlerine konuk olarak, onların durumlarını değerlendirdi. Ayrıca, afetzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını da iletti. Bakan Bak, afetzedelerin yaşadığı durumu öğrenmek amacıyla onlarla bir araya geldi.

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