Bakan Bak: KYK Yurtlarında Depremzede Misafirperverliği

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KİLİS’TE ANMA PROGRAMINA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis’te düzenlenen 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybedenleri anma etkinliğine katıldı. Bakan Bak, burada Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla deprem anından itibaren 1 milyondan fazla depremzedeyi misafir ettiklerini ifade etti. Toplantıya, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Kilis Valisi Tahir Şahin de katıldı.

DEPREM SONRASI KONUT ÇALIŞMALARINA DEĞİNDİ

Etkinlikte Bakan Bak, depremzedelere sağlanan hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında “Bu büyük felaketi omuzladık. Vatandaşlarımıza sıcak konutlarını teslim etmeye devam ediyoruz. 2025 sonuna kadar, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, yaklaşık 400 bin konut tamamlanmış olacak. Tüm vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşacak” dedi.

DEVLETİN GÜCÜ VE DAYANIŞMA RUHU

Bakan Bak, devletin sahadaki varlığını sürdürdüğüne vurgu yaparak, “Yeni hastaneler ve yatırımlar yapılıyor. Milletimiz felaket sonrası Cumhurbaşkanımıza güvendi ve destek verdi. Muhalefetin deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik tutumu ise kabul edilemez” şeklinde konuştu.

KREDİ YURTLAR KURUMU’NUN DESTEK FAALİYETLERİ

Deprem sonrası dayanışmanın önemine değinen Bakan Bak, “Kredi Yurtlar Kurumu olarak 1 milyondan fazla vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ettik. Sıcak yemek ve yatak gibi tüm ihtiyaçları sağladık. Avrupa’da küçük bir felaket olduğunda yaşanan çaresizliği görüyoruz. Ancak biz, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve toplumun dayanışma ruhu sayesinde bu süreci başarıyla yönettik” ifadelerini kullandı.

KİLİS’E YENİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Bakan Bak, Kilis’te kız öğrenciler için yeni bir yurt inşa edileceğini müjdeledi. “Yer tahsisini yaptık. Hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz. Milletimizin hizmetindeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.