Bakan Bayraktar’dan Akkuyu Açıklaması: Nükleer Enerjiyle Yeni Dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa’da gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve teşkilat üyeleri tarafından karşılanan Bayraktar, partililerle bir araya geldi. Sonrasında, partisinin İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Bayraktar, Manisa’da bulunmanın verdiği mutluluğu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMASINDAN GURUR DUYUYORUZ

AK Parti iktidarları döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin önemli projelere imza attığını aktaran Bayraktar, “Çok büyük işler yapıldı, pek çok zorluk aşıldı ama sonuç itibarıyla Türkiye’yi ekonomide 5 kat büyütmeyi başardık. Türkiye şu anda bölgesinde ve dünya genelinde söz sahibi bir ülke konumunda yer alıyor,” açıklamasında bulundu.

İLK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İLE İLERİYE GİDİYORUZ

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili bilgi veren Bayraktar, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin 70 yıllık rüyasıdır. Pazartesi günü Akkuyu’daydım. Birinci ünite inşaatı yüzde 99 aşamasında tamamlanmış durumda. Ama ana muhalefet, bu tür projelere karşı çıkarak, yüzde 99’u tamamlanmış bir projeyi durdurmayı talep edebiliyor. Ne yazık ki, Türkiye’nin nükleer yolculuğunda, 1950’lerin Menderes döneminde başlayan bu süreçte 1 dahi nükleer santral olmadı. Ancak, 2026’da Akkuyu’dan nükleer reaktörden elektrik üretmeye başlayacağız,” dedi.

NÜKLEER ENERJİDE ÜST LİGE ÇIKMAYA HAZIRLANIYORUZ

Dünya çapında 400’den fazla nükleer santralin bulunduğunu belirten Bayraktar, “Komşu ülkelerimizde nükleer santraller var. Türkiye’ye gelince ise nükleer enerji projelerine karşı bir muhalefet durumu söz konusu. Oysa bugün global olarak 60’tan fazla reaktör inşaat halindedir. Biz nükleer santral inşa etmeye kararlıyız. Akkuyu’nun ardından Sinop ve Trakya projelerini hayata geçirecek ve Türkiye’yi nükleer enerji liginde üst lige taşıyacağız,” dedi.

Bayraktar, ayrıca Türkiye’nin yalnızca kendi topraklarında değil, Somali’de doğal gaz arama çalışmalarına başlayacağını ve bu bağlamda sondajların yapılacağını vurguladı. “Yurtdışında da, örneğin Pakistan, Kazakistan, Irak ve inşallah Suriye’de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdüreceğiz. Türkiye, kaynak arayan, üreten ve bulan bir ülke haline gelme hedefine hızla ulaşma yolunda ilerliyor. Bu konuda kararlılığımız tam,” ifadelerini kullandı. Toplantı, basına kapalı olarak devam eden soru-cevap bölümüyle sona erdi.