Bakan Bayraktar: Doğal Gaza Zam Yok

ENERJİ SEKTÖRÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji sektöründeki gelişmeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu kış doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacak. Buluşmanın yapıldığı toplantıda, doğal gaz ve elektrik tarifeleri üzerine detaylar verildi. Bayraktar, 42 milyon abonenin elektrik faturalarındaki değişiklikleri açıklarken, “1 Şubat’tan itibaren başlayan fatura döneminde 1 Mart’ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var” dedi. Bu düzenlemenin 1.2 milyon aboneyi etkileyeceğini belirtti. Enerji tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerin, gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacağını ve bunun faturalara yansımasının yaklaşık 2000 TL olacağını vurguladı. Ayrıca, devlet sübvansiyonunun 30 milyar lira civarında azalacağını söyledi.

DOĞAL GAZDA FİYAT ARTIRIMI YAPILMAYACAK

Bakan Bayraktar, “Bu kış hiçbir şey değişmeyecek, zam olmayacak” ifadesini kullandı. Doğal gazla ilgili planlamaların yapıldığını ancak Erzurum ile Antalya’nın durumlarının farklı olduğunu aktardı. Elektrikte yapılan düzenlemelerin tüm Türkiye’yi kapsadığını, ama doğalgazda daha hassas bir süreç gerektiğini belirtti. 2025 yılı içerisinde kademelendirme ile ilgili bir düzenlemenin olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

AVRUPA’YA GAZ SATIŞI POTANSİYELİ

Bakan, Türkiye’nin doğal gaz merkezi olma konusunda yapması gerekenlerin altını çizdi. Türkiye’nin 53-54 milyar metreküplük büyük bir pazar olduğunu belirten Bayraktar, “Eğer Türkiye’deki gazın yüzde üçü tasarruf edilirse, Moldova’nın muhtemel ihtiyacı karşılanabilir” dedi. Türkiye’ye birçok kaynaktan doğal gaz geldiğini ve bunun için güçlü bir altyapıya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Avrupa’nın Türkiye’den gaz talep ettiğini belirtti.

SURİYE’DE ELEKTRİK VE DOĞALGAZ PROJELERİ

Suriye’ye yönelik elektrik aktarımının uzun süre gündemde olduğunu bildiren Bakan, Halep’e kadar elektrik iletim hattının iyileştirilmesini hedeflediklerini açıkladı. Halep’teki ihtiyaç olan 2000 megavatın sağlanması amacıyla doğal gaz boru hattı projelerinin üzerinde çalışıldığını kaydetti. “Halep’e 50-60 kilometrelik bir doğal gaz boru hattıyla alakalı da bir çalışmamız var” dedi.

ENERJİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

Bakan Bayraktar, Suriye’nin enerji altyapısının geliştirilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını bildirdi. Türkiye’deki Suriyelilerin dönüş yapabilmesi için altyapının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, doğal gaz boru hattının kurulması için bir yıl boyunca çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

DENİZ YETKİ ANLAŞMASI VE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI

Bakan, Suriye ile deniz yetki anlaşmasının gerekliliğine dikkat çekti ve doğal gaz ve petrol explorasyon çalışmalarının yapılmasının önemli olduğunu belirtti. “Kandira-1 kuyusunda sondaja başladık. Burası ümit verici bir saha” dedi. Ayrıca, Somali’deki sismik çalışmaların bu yıl içinde tamamlanmasını umduğunu kaydetti.

GKRY’YE KARŞI TUTUM VE SONDAJ ÇALIŞMALARI

Bakan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye’nin kıta sahanlığına müdahale etme girişimlerinin olmadığını vurguladı. KKTC’nin haklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Akkuyu nükleer santrali konusunda ise 2025’te anlaşmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ

Bakan, nadir toprak elementleri ile ilgili alınan önlemler ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli konusunda çalışmaları olduğunu belirtti. Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimlerinin 7 milyon metreküpe ulaştığını ve bu sayede birçok hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılandığını vurguladı. Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak devam edeceğini ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak projelerin hayata geçeceğini belirtti.