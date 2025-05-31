Bakan Bayraktar: Gabar’dan Yılda 2 Milyar Dolar

GABAR DAĞI PETROL ÜRETİMİNDEN HEDEFİMİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’nda gerçekleşen petrol üretimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” şeklinde konuştu. Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, elektrik temininin Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. “Birinci görevimiz, Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek. Bu, elbette ki günlük hayatını idamesi için de Türkiye’nin ekonomisi için de önemli. Türkiye’nin adeta bir milli güvenlik, arz güvenliği meselesi” dedi.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI KIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR

Bayraktar, Türkiye’nin enerji sektörü ile ilgili büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti. “Her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek, 42 milyon haneye 7-24 elektrik getirmek, 21 milyon haneye doğalgaz götürmek zorundayız” dedi. Bakan, “Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Türkiye, 22 yılda bu kadar parayı enerjiyi ithal etmek için dışarıya ödedi” diye konuştu. Bayan Bayraktar, bu miktarla yapılabilecek yatırımları sıraladı ve enerjideki bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla eş değer olduğunu ifade etti.

BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞİFLERİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin başarıldığını belirten Bayraktar, “Bugün Türkiye’nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgazı, kendi gazımız olarak üretiyoruz” dedi. Ayrıca, Gabar’da her gün 80 bin varil petrol üretildiğini hatırlatarak, bu keşfin Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracağını dile getirdi. “Bu projeyle, 3 bin 200 kişiye istihdam sağladığımız ve bölgenin çocuklarına umut verdiğimiz için mutluyuz” ifadesini kullandı.

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ’NİN ÖNEMİ

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji potansiyelinin önemine dikkat çekti. “Türkiye, 2010’da Rusya Federasyonu ile bir anlaşma imzaladı. Şu anda Akkuyu’da 30 bin kişinin çalıştığı dünyanın en büyük nükleer enerji santral şantiyesi devam ediyor” dedi. “En kısa sürede birinci reaktörü devreye almak suretiyle ve tümünü 2028’de tamamladığımızda Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak” şeklinde ekledi.

DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Enerji ile ilgili yapılan tüm çalışmalarda, vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarının yoğun bir şekilde desteklendiğini aktaran Bayraktar, “Bugün elektrik abonelerimizin yüzde 97’sinin elektrik faturalarındaki destek oranı, halen yüzde 50’lerin üzerinde; yüzde 54’ünü biz karşılıyoruz” dedi. Bu desteklerin devam edeceğini belirten Bayraktar, “Elde ettiğimiz bütün kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.