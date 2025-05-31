Bakan Bayraktar: Gabar’dan Yıllık 2 Milyar Dolar

GABAR DAĞI PETROL ÜRETİMİ VE EKONOMİK KATKISI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki petrol üretimi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” dedi. Bayraktar, açıklamaları sırasında AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

ENERJİ TEMİNİNİN ÖNEMİ

Bayraktar, elektrik konusunda önemli bir rol üstlendiklerine dikkat çekerek, “Birinci görevimiz, Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek. Bu, elbette ki günlük hayatını idamesi için de Türkiye’nin ekonomisi için de önemli. Türkiye’nin adeta bir milli güvenlik, arz güvenliği meselesi” ifadesini kullandı. Ayrıca, her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı temin etmek üzere çalışma yürüttüklerini belirtti.

DİŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI

Bakan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinerek, “Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Türkiye, 22 yılda bu kadar parayı enerjiyi ithal etmek için dışarıya ödedi” dedi. Böyle bir bütçeyle nükleer reaktörlerden havaalanlarına kadar birçok büyük proje gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

DOĞALGAZ KEŞİF VE ÜRETİMİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığını vurgulayan Bayraktar, “Çok kısa bir süre içerisinde orada karadan 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla olduğu ve deniz tabanında da daha sonra 2-2,5 kilometre sondaj yapıp orada bulduğumuz doğalgazı çıkarıyoruz” şeklinde konuştu. Bugün Türkiye’nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgaz ürettiklerini belirtti.

İSTİHDAM YARATMAK VE AMAÇLAR

Bayraktar, “Gabar’da günde 80 bin varil petrol üretiliyor. Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” diye ekledi. Geliştirilen projelerle 3 bin 200 kişiye istihdam sağladıklarını da belirtti. “Gabar projesi, terörsüz bir Türkiye’yi hayal etmemize büyük katkı sağlıyor” diye ekledi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALI

Akkuyu Nükleer Santrali’nin Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak durumda olduğunu açıklayan Bayraktar, “Akkuyu’da 30 bin kişinin çalıştığı dünyanın en büyük nükleer enerji santral şantiyesinin yapımına devam ediyoruz” dedi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEKLERİ

Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğalgazdaki destekleri konusunda da bilgi verdi. “Bugün elektrik abonelerimizin yüzde 97’sinin elektrik faturalarındaki destek oranı, halen yüzde 50’lerin üzerinde; yüzde 54’ünü biz karşılıyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Bu desteklere devam edeceğiz” diyerek vatandaşlara sağlanan katkları vurguladı.