Bakan Bolat, 2 Nisan Alışveriş Verilerini Açıkladı

İSTANBUL’DA BOYKOT PROTESTOSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar sebebiyle görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 2 Nisan’da genel boykot düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan’daki alışveriş verilerini açıklayarak, boykot gününde 1 Nisan’a kıyasla alışveriş miktarının iki kat arttığını bildirdi.

HÜKÜMET MİLLET DAYANIŞMASI

Bakan Bolat, “Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı” ifadelerinin yer aldığı yazılı açıklamasında, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma çabalarının sonuçsuz kaldığını vurguladı. Bolat, halkın milli ekonomiye, esnafa ve ticarete sahip çıkarak bu çabayı boşa çıkardığını belirterek, “Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı” dedi.

BOYKOT ÇAĞRILARI NETİCELENMEDİ

Açıklaması sırasında, “Ana muhalefetin ve bazı çevrelerin ekonomiyi durdurma amacını taşıyan 2 Nisan için yaptıkları boykot çağrıları hüsranla sonuçlandı” diyen Bolat, halkın hükümetle birlik olarak ticarete destek verdiğini dile getirdi. 2 Nisan’da, Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından olmasına rağmen, halkın boykot çağrılarını dikkate almayarak alışveriş yapma konusunda yoğun katılım gösterdiğini ifade etti.

KARTLI ALIŞVERİŞİN ARTIŞI

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 2 Nisan tarihinde saat 00:00 ile 17:00 arasında kaydedilen alışveriş verilerine göre, 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarının 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükseldiği gözlemlendi. Bu dönemde, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların üzerinde bir harcama yapıldığı açıkça görüldü. Kartlı alışverişlerin %55’inin BKM üzerinden gerçekleştirildiği, geri kalan %45’inin ise bankalar tarafından BKM ile paylaşılmak üzere 5 gün içerisinde iletileceği belirtildi.

Bu sonuçlar, halkın boykotçuları boşa çıkardığını gösterdi. Ekonomiye ve yerli markalara duyulan güven net bir şekilde ortaya kondu. Aynı zamanda muhalefetin, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma ve ekonomiye darbe vurma planlarının bir kez daha başarısız olduğu ifade edildi. Bolat, bu sonuçları sağlayan halka ve boykot çağrılarını kınayan iş dünyası kuruluşlarına teşekkürlerini sundu.