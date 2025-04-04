Bakan Bolat: ABD Vergisi Türkiye İçin Avantajlı

TÜRKİYE’NİN GÜMRÜK VERGİLERİNE YANIT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD’nin ek gümrük vergisi kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bolat, ABD’nin tüm ülkeler için belirlediği asgari ilave gümrük vergisi oranının yüzde 10 olduğunu belirtti. Türkiye’nin en düşük ilave vergi uygulanan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

ABD İLE TİCARET İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Bolat, ABD’nin birçok ülkeye çok daha yüksek gümrük vergi oranları uygulamasını, “ABD’nin ithalatında Türkiye açısından bir miktar kötünün iyisi durumu olarak değerlendiriyoruz.” şeklinde değerlendirdi. Yeni gelişmeler doğrultusunda ABD ile ticaret ilişkilerini bu prensip doğrultusunda sürdüreceklerini belirten Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

KARMAŞIKLIKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakan Bolat, ilave gümrük vergileri uygulanan her ülkenin ABD ile ikili ilişkilerinde ve kendi piyasalarında büyük karışıklıkların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. ABD ile yeni dönemde gerekli diyaloğun başlatıldığını vurgulayan Bolat, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

MÜZAKERELERİN GÜNDEMİ

Bolat, Türkiye ile ABD arasında dış ticarette 2024 yılı için ABD lehine 2,4 milyar dolarlık bir fazla olduğunu belirterek, Türkiye’den ABD’ye ihraç edilen ürünlere getirilen yüzde 10 ilave gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi ile müzakerelerde bu durumu ele almak istediklerini dile getirdi.