Bakan Bolat: Boykot Başarısız Oldu

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK PROTESTOLAR VE BOYKOT GÜNÜ VERİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 2 Nisan’da büyük bir genel boykot düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan alışveriş verilerini açıklayarak, boykot günü alışverişin 1 Nisan’a göre 2 kat daha fazla olduğunu belirtti.

HÜKÜMET-MİLLET DAYANIŞMASI VE BOYKOTUN SONUÇLARI

Bakan Bolat, “Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı” ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca, “Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı. Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı” dedi.

BOYKOT ÇAĞRILARINA VERİLEN CEVAP

Bolat açıklamasında, “Ana muhalefetin ve bir kısım çevrelerin ekonomiyi ve ticareti durdurmak gayesiyle 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları alışverişi ve ticareti durdurma ve boykot çağrıları hüsranla neticelendi” şeklinde görüş bildirdi. Devamında, “Hükümetimizin halkımızla birlikte bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnaflarımıza sahip çıkma çabaları halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. 2 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına rağmen, halkımız boykot çağrılarını boşa çıkarmış ve alışveriş yapmaya yoğun bir ilgi göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

KARTLI ALIŞVERİŞ VERİLERİ

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 2 Nisan’da saat 00:00 ile 17:00 arasındaki alışveriş işlemlerinin kaydı incelendiğinde, 2 Nisan’da alışverişin 1 Nisan’a göre iki katı fazla olduğu belirtiliyor. 1 Nisan’da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan’da 28 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu dönemde, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş gerçekleşmiştir. Kartlı alışverişlerin %55’inin BKM üzerinden geçtiği, geri kalan %45’inin ise bankalar tarafından 5 gün içinde paylaşılacağı ifade edilmiştir.

Sonuçlar, halkın boykotçuları boykot ettiğini ortaya koyuyor. Ekonomisine, ticarete, esnafa ve yerli markalara güçlü bir destek veren halk, muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma girişimlerini bir kez daha başarısız kılmıştır. Bu başarıda emeği geçen halkımıza ve boykot çağrılarını kınayan iş dünyası kuruluşlarına şükranlarını sunan Bolat, hükümet ve millet olarak ortaya koydukları dayanışmaya katkıda bulunan herkese teşekkür etti.