Bakan Bolat’tan Ekonomik Dayanışma Çağrısı

Türkiye Ekonomisi Felaketlerin Üstesinden Geliyor

Bolat, Türkiye ekonomisinin yangın, savaş ve deprem gibi felaketlerin yaralarını hızla sardığını belirtti. “Makroekonomik göstergelerde büyüme, istihdam artışı ve cari açığın kapanması gibi olumlu gelişmeler var” diyen Bolat, iki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dikkat çekti. “10 milyarlarca TL’nin söz konusu olduğu bu soruşturmada itiraflar ortaya çıktı. Ana muhalefet, ‘en iyi savunma hücumdur’ mantığıyla kitleleri sokağa dökmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

Boykot Çağrıları Ekonomiye Zarar Veriyor

Bolat, CHP’nin miting ve ticareti durdurma çağrılarını eleştirerek, “Emniyet 160 bin kişinin katıldığını söylerken, onlar 2 milyon dedi. Bu başarısız olunca ekonomiye zarar verme çabasına girdiler. 230 milyar dolarlık milli geliri 1.3 trilyona çıkardık, ihracatı 7,5 kat artırdık. Böyle bir ortamda parti içi kavgalarını ve yolsuzluk haberlerini örtbas etmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu. Kadıköy, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde bazı dükkanların kapalı olduğunu belirten Bolat, “Kendi kendilerine zarar veriyorlar” dedi.

Alışveriş Yapın Çağrısı

Bakan Bolat, halka seslenerek “Eğer cuma-cumartesi alışveriş planınız varsa, bunu bugün yapın. Bugün milli ekonomiye sahip çıkma, üretim, tüketim ve istihdam günüdür” çağrısında bulundu. Türkiye’nin dünyada takdir gören ekonomisi ve savunma sanayisine değinen Bolat, “Bir yanda gece gündüz çalışan bir hükümet, diğer yanda ekonomiye zarar vermeye çalışan bir zihniyet var. Halkımız bu oyunu gördü” diye ekledi.

Kamu Düzeni Ekonominin Temeli

Bolat, Gezi olayları ve 28 Şubat süreçlerini hatırlatarak, “O zaman da boykot listeleri yayınlandı, ama kazanan firmalarımız oldu. Kaybeden bu listeleri yapanlar. Bugün de aynısı yaşanıyor” dedi. Kamu düzeninin önemine değinen Bakan, “Asayiş bozulursa ne ekonomi ne huzur kalır. Hükümetlerin görevi kamu düzenini korumaktır” vurgusunu yaptı.

CHP’nin İkiliği ve Boykot Çağrıları

Bolat, CHP’nin tutarsızlığını gündeme getirerek, “İsrail 60 bin Gazzeliyi şehit ederken boykota ‘gerek yok’ dediler, şimdi milli ekonomiye zarar vermek için boykot çağrısı yapıyorlar. Halkımız 22 yıldır AK Parti’ye güveniyor, yine edecek.” İş yeri sahiplerine de seslenen Bakan, “Haftalık alışverişinizi yarına bırakmayın, bugün yapın” dedi.