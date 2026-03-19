Bakan Çiftçi Bayram Trafik Tedbirlerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlıkta gerçekleştirilen Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde, Ramazan Bayramı tatili süresince uygulanacak olan trafik önlemleri ve Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliklere dair soruları yanıtladı. Bakan Çiftçi, bayram süresince 313 bin 745 personelin sahada olacağını ifade ederek, valilikler, kaymakamlıklar ve kolluk birimlerine yönelik kapsamlı bir genelge yayımladıklarını ve tüm güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Çiftçi, “Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız yoğun trafik denetimleri gerçekleştirecek. Hız denetimleri gerçekleştireceğiz, radar denetimimiz olacak. Vatandaşlarımızın kurallara uymalarını sağlamak için sahada görünür olacağız. Çünkü istiyoruz ki kimse sevdiklerine kavuşmak için acele etmesin. Yani trafik kurallarına uysunlar, hız tahditlerine uysunlar ve güven içerisinde de ailelerine kavuşabilsinler,” şeklinde konuştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA RADAR DENETİMİ

Özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergahlarda radar denetimlerinin yapılacağını belirten Bakan Çiftçi, helikopter ve insansız hava araçları ile ana arterlerde ve kritik kavşak noktalarında trafik akışını anlık takip edebileceklerini, elde edilen bilgilerin sahadaki ekiplere eş zamanlı iletileceğini söyledi. Akıllı ulaşım ve trafik yönetim sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılacağını vurgulayan Çiftçi, kamera ve elektronik denetleme sistemleriyle riskli noktaların anlık olarak takip edileceğini, trafiğin akışını sağlamak amacıyla ekiplerin belirlenen bölgelere yönlendirileceğini ve kolluk birimlerinin ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşlara yardımcı olacağını aktardı.

HAVA VE KARADAN DENETİM

Bakan Çiftçi, bayramda görev yapacak ve denetimlerde yer alacak personele ilişkin bilgiler verdi: “313 bin 745 emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelimiz bayramda görev yapacak, sahada olacaklar. Bunun yanı sıra, 50 bin 150 otomobil ve motosikletle Türkiye’nin her yerinde görev başında olacaklar. Karadan yapılan denetimlerin yanı sıra 16 helikopter, 1222 İHA ve dron havadan denetim gerçekleştirecek. Ayrıca 390 gemi ve bot da Sahil Güvenlik unsurlarına bu denetimlerde katılacak. Onlar da bayramın huzur içinde geçmesi noktasında vatandaşlara yardımcı olacaklar.”

KAZALARA YOL AÇMAMAK İÇİN…

Sürücülerin ve yolcuların güvenliği için, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: “Otobüs şoförlerine veya kendi araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yorgun, uykusuz bir şekilde seyahat etmesinler. Hem kendi canlarını hem de diğer vatandaşların canlarını riske atmasınlar. Uykuları geldiğinde yol kenarına, park alanlarına çekip dinlenebilirler. Kısa süre içinde varacakları yerlere ulaşmak için acele etmesinler. Bayramın sevinci, hüzne dönüşmesin. Bayram evleri, matem evlerine dönüşmesin istiyoruz.”

HIZ KURALLARINA UYULMASI ÇAĞRISI

Bakan Çiftçi, radar uygulamasına ilişkin herhangi bir cezalandırma veya can acıtma amacı gütmediklerinin altını çizerek, vatandaşların kurallara uyarak güvende evlerine ulaşmalarını istediklerini belirtti. Çiftçi, bu konuda şunları aktardı: “Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız, mutlaka uyarı levhalarımız olacak. Vatandaşlarımız bu konuda da bilgilendirilecek. Ben vatandaşlarımızın bir kez daha hız kurallarına uymasını istirham ediyorum. Böylece hem idari yaptırımlarla karşılaşmamış olacaklar hem de huzurlu, güvenli bir şekilde memleketlerine varmış olacaklar.”

TRAFFİK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemelerin 27 Şubat’ta yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çiftçi, “Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber memleketim Konya’daydım. Orada özellikle plaka konusunda hem noterlerde hem de şoförler odasında vatandaşların yoğun bir şekilde sıraya girdiklerini, kalabalık oluşturduklarını gördüm.” dedi. Çiftçi, yapılan düzenlemeleri iki konu hariç vatandaşların gayet yerinde bulduğunu ifade etti.

PLAÇA SORUNU

Çiftçi, plaka basımının yetkili kurumunun Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve ona bağlı odalar olduğunu hatırlatarak, plakaların basım standardı hakkında bilgi verdi. Çiftçi, “Standart plakalar belli. Şoförler odası iki tip plaka basıyor. Birincisi standartlara uygun plaka, ikincisi ise harfleri kalınlaştırılmış olan plakalar. Şoförler Odası tarafından verilmesi şartıyla biz kesinlikle bunlarla ilgili işlem yapmayacağız, bunları nizami plakalar olarak görüyoruz,” şeklinde konuştu.

VATANDAŞIN MAĞDUR OLDUĞU DURUMLAR

Çiftçi, plaka düzenlemesinin ardından şoförler odalarında yoğunluk yaşandığını belirterek, “Baktık ki vatandaşımız mağdur olacak, onlara bir süre vermeye karar verdik. Bunlar standartlara uygun plaka takmayanlar olursa, ileride idari müeyyideye bağlayacağız,” dedi. TŞOF ile görüşmelere devam ettiklerini aktaran Çiftçi, “Şoförler Odası, günde 60 bin plaka basıyor ve buna rağmen talepleri karşılayamıyor. Bu nedenle vatandaşları cezalandırmanın adil olmadığını düşünüyoruz,” açıklamalarında bulundu.