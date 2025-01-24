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Bakan Fidan, BAE’li Bakan Merar’ı Kabul Etti

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BAKAN FİDAN, BAE DEVLET BAKANI’NIN KABULÜNDE BULUNDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Halife Şahin El-Merar’ı kabul ediyor. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan’ın, Merar ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları aktarılıyor. Ayrıca, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafa da yer veriliyor.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Yapılan paylaşım, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atıldığını gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden duyurduğu bu buluşma, Türkiye ve BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin pekişmesine katkı sağlıyor.

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