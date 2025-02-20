Bakan Fidan, Çinli Mevkidaşı Vang İle Görüştü

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN G20 TEMASLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde gerçekleşen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınarak, işbirliği olanakları değerlendirildi. Bunun yanı sıra, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye’deki gelişmeler ve Gazze’deki durum gibi bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme esnasında, uluslararası gelişmeler ışığında küresel güvenlik konuları masaya yatırıldı. Son olarak, uluslararası istikrarı tehdit eden unsurlar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

İRLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Güney Afrika’daki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklar, bu görüşmede ikili konular ve Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, Gazze’deki durum ve İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeler çerçevesinde Avrupa’nın güvenliği konusu da gündeme alındı.