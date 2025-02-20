Bakan Fidan, Çinli Mevkidaşıyla G20’de Görüştü

DÜNYA DİPLOMASİSİNE YENİ BİR BAKIŞ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, işbirliği alanları için değerlendirmelere yansıtıldı. Ayrıca, bölgesel meseleler üzerinde durularak, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye’deki gelişmeler ve Gazze’deki durum gibi konular hakkında fikir alışverişi yapıldı. Görüşme sırasında, uluslararası gelişmeler ışığında küresel güvenlik meseleleri de kapsamlı bir şekilde incelendi. Ek olarak, uluslararası istikrarı tehdit eden unsurlar hakkında görüşler paylaşıldı.

İKİLİ TEMASLARIN ÖNEMİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Güney Afrika’da temaslarına devam ediyor. Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre, bu görüşmede ikili konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Bunun yanı sıra, Gazze’deki durum ve İsrail-Filistin sorununun çözümü üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında Avrupa’nın güvenliği konusu üzerinde duruldu.