Bakan Fidan’dan ABD’ye PKK Mesajı

GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel ve küresel konu ve gelişmelere dair Al Jazeera’nın sorularını yanıtladı. Röportajın ikinci bölümünde Fidan, Suriye’de PKK/YPG’nin kendisine ait bir yönetim ve güç alanı talep etmesi sebebiyle yeni yönetimle uyuşma olasılığının bulunmadığını belirterek, barışçıl bir çözüme ulaşmayı umduğunu ifade etti. Türkiye’nin önerisinin herkesin anayasal vatandaşlıktan eşit ölçüde faydalanması olduğunu kaydeden Fidan, bunun toplumsal barışa önemli katkı sağlayacağını söyledi.

PKK’NIN İŞGALİ VE PETROL TİCARETİ

Fidan, barışın ikinci önemli boyutunun yasal devlet organları dışında hiçbir birimin silah taşımaması gerektiği üzerinde durarak, “PKK ve bağlı unsurlar Suriye’nin topraklarının üçte birini işgal ediyor. Bunun büyük kısmı Arap şehirleri. Yani Arapların olduğu yer PKK tarafından işgal edilmiştir. Ayrıca, petrol ve doğalgazın bulunduğu bölgelerde de etkili olmuştur. Bu alanlardan petrol ve doğalgaz almakta ve bunları Suriye halkına parayla satarak, Irak’taki, İran’daki ve Türkiye’deki PKK faaliyetlerine finans sağlıyor” dedi. Fidan, ABD ve Avrupa ülkelerinin hala PKK/YPG’ye destek vermesinin nedeninin sağladıkları hapishane hizmeti olduğunu belirterek, PKK/YPG’nin DEAŞ tutuklularını hapiste tutma karşılığında Suriye topraklarının üçte birini işgal ettiğini ifade etti.

TEHDİTLERİN ORTADAN KALKMASI GEREKİYOR

Fidan, Suriye, Irak ve Türkiye’ye yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. “Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehditler, Irak’ın toprak bütünlüğüne tehditler, Türkiye’ye tehditler var. İnşallah bu sorunlar aşılır” diyen Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yle Türkiye’nin dostluğunun çok ileri seviyede olduğunu belirtti. PKK’nın saldırılarından IKBY’deki Kürtlerin de etkilendiğini vurgulayan Fidan, onların da PKK’nın silah bırakması konusunda çaba gösterdiğini ekledi.

MUHALEFETE DESTEK VE SURİYELİLERİN DURUMU

Türkiye’nin Suriye muhalefetine destek vermeye devam ettiğini belirten Fidan, bu durumun son yıllarda daha da önem kazandığını ifade etti. Savaş nedeniyle milyonlarca insanın Suriye’den Türkiye’ye yöneldiğini belirten Fidan, muhalefetin güçlü olması gerektiğini vurguladı. Türk halkının Suriyelilere yardım ettiğini kaydeden Fidan, “Onlar da çalışkan ve namuslu insanlar. Umarım yeni Suriye’de güvenle kendi ülkelerine dönerler” dedi.

MİLLİYETÇİ YAKLAŞIM VE YETKİLER

Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın diğer ülkelerle ilişkilerine dair endişeler olduğunu ve Şara’nın zamanla doğru adımlar attığını aktardı. İdlib’de 4 milyon insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması için Şara’nın sorumluluk üstlendiğini söyledi. Türkiye’nin telkinlerinin önemli olduğunu belirten Fidan, “Radikal bir dille hareket edilirse sonuç alınamaz” diye belirtti.

Fidan, Türkiye’nin Suriye’deki yeni yönetimin, bilimsel ve halkı gözeten bir anlayışla yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Geçmişteki hataların tekrarlanmaması gerektiğini de vurguladı.

İRAN’IN BÖLGEDEKİ POLİTİKALARI

Fidan, İran’ın bölgedeki politikalarının risk taşıdığını ve kazanımlarının maliyetinin yüksek olduğunu belirtti. İran yetkililerine bu tür politikaların uzun vadede sorun yaratacağını ifade etti. Bölgesel dayanışmanın artırılması gerektiğini ve eski hataların tekrarlanmaması çağrısında bulundu.

KÜLTÜREL DOMİNASYONDAN KAÇINMA

Fidan, bölgenin bir ülke tarafından domine edilmesi kültürüne karşı çıktığını belirterek, ülkelerin kendi sorunlarını işbirliği içinde çözmesi gerektiğini vurguladı. İran’ın PKK/YPG’yi destekleme yaklaşımının doğru olmadığını kaydeden Fidan, işbirliği içinde olmanın önemine değindi.

ÜLKELERİN EGEMENLİĞİNE SAYGI

Fidan, Suriye’nin kendi milli unsurlarına destek verilmesi gerektiğini, tahakküm kültüründen vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Suudi Arabistan’ın kalkınma projelerinin önemine değinen Fidan, bölgedeki diğer ülkelerin de kalkınma adına çalışmalar yaptığını belirtti.

Fidan, Türkiye’nin Kudüs ve Filistin’e duyduğu hassasiyeti vurguladı. Filistinlilerin hak ihlallerine karşı mücadelenin önemini belirten Fidan, Türkiye’nin bu konudaki tutumunun değişmeyeceğini kaydetti. Fidan, belli kural ve ilkeler belirlendiği takdirde, İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde olumlu bakıldığını ekledi.

İSRAİL’İN STRATEJİK UNSURLARI

Fidan, Netanyahu’nun taktik başarılar elde ettiğini fakat bunun büyük bir stratejik yenilgiye yol açtığını belirtti. “Taktik zaferler, stratejinin yanlış kurulmasından dolayısıyla büyük kayıplar doğurabiliyor” diye ekledi.

SUUDİ ARABİSTAN’IN ROLÜ

Fidan, Suudi Arabistan’ın normalleşme sürecinin iki devletli çözüme bağlanmasının önemli olduğunu, bunun hem Ürdün hem de Mısır’ın pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti. Fidan, normalleşmenin mümkün olabilmesi için iki devletli çözümün hayata geçmesi gerektiğini ifade etti.

ABD’NİN ROLÜ VE BASKI YETKİSİ

Fidan, ABD’nin Filistin meselesinde üstlenebileceği tarihi rolün önemine vurgu yaptı ve Trump’ın bu süreçte önemli adımlar atması gerektiğini belirtti. ABD’nin İsrail politikalarındaki değişimlerin sonuçları üzerine düşünülmesi gerektiğini aktardı.

PKK’YA VERİLEN DESTEK

Fidan, Suriye’de DEAŞ ile mücadeledeki ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. PKK’nın desteklenmesinin Türkiye için bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Bu durumun doğru ele alınması gerektiği ve Türkiye’nin bölgedeki etkisinin arttırılması üzerine durdu.