Bakan Fidan’dan Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

SURİYE ZİYARETİ VE YPG MESELESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi ve dış politikanın güncel başlıklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, özellikle YPG meselesinin öne çıktığını belirten Fidan, “Biz önceliğimiz olan tüm konuları ve endişelerimizi gündeme getirdik” dedi. Yeni yönetimin SDG ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, örgütün niyetleri ve kabiliyetleri hakkında Türkiye’nin bakış açısını net bir şekilde aktardıklarını vurguladı. Terörle mücadelede yıllara dayanan tecrübelerini paylaşarak endişe duydukları noktaların altını çizdi. Aynı zamanda, Suriye yönetiminin de bu konularda benzer perspektifleri paylaştığını belirtti.

YPG VE PKK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bakan Fidan, “Mevcut yapısı itibarıyla YPG, PKK’nın bir mütemmim cüzü. Onu tartışmak bile gereksiz” diyerek, YPG’nin nasıl adımlar atacağı ve sürecin takvimini ele aldıklarını ifade etti. Örgütün askeri kabiliyetlerinin yok edilmesi gerektiğinin altını çizerken, bunun için emir komuta meselesinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, YPG’ye katılanların ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirterek, “Var olan unsurlar çözülsünler, silah bırakıp kendilerini lağvetsinler” dedi.

KÜRTLERİN HAKLARI VE SİLAHLI GRUPLAR

Fidan, Suriye’de yaşayan Kürtlere, Esad döneminde verilmeyen hakların verilmesi gerektiğini belirtti. “Herkese eşit vatandaş muamelesi yapılması elzem” diyerek, Suriye yönetiminin de bu konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiğini vurguladı. Yerinden edilen Suriyelilerin geri dönüşü üzerine çalıştıklarını ifade etti ve güven tesis edilen bir ortamda, silahlı örgütlerin yaşam alanı bulamayacağını söyledi.

SURİYE’NİN BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI ÇEKİŞMELER

Suriye’nin birliği ve bütünlüğünün sağlanması konusuna da dikkat çeken Fidan, içerideki silahlı grupların merkezi hükümete bağlanmasının olumlu etkiler yaratabileceğini düşündüğünü belirtti. ABD’nin Suriye’deki varlığının sorgulandığını aktaran Fidan, “Bu konuyla ilgili önlemler alıyoruz” diyerek, bölge ülkelerinin DEAŞ ile mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

DAEŞ’E KARŞI BÖLGESEL MÜCADELE

Çeşitli ülkelerle ortak operasyon ve istihbarat amaçlı bir merkez kurulması gerektiğini belirten Bakan Fidan, DAEŞ’ten kaynaklanan tehditlere karşı ortak hareket etme gerekliliğini ifade etti. Türkiye’nin belli bir askeri kabiliyeti olduğuna dikkat çekerek, “Ürdün, Irak ve diğer ülkelerle iş birliği içinde hareket edeceğiz” dedi.

EL-HOL KAMPI VE GÖZLEMLER

El-Hol kampı ile ilgili durum hakkında bilgi veren Fidan, “Orada 40 bin civarında bir nüfustan bahsediyoruz” diyerek, Iraklılar ve Suriyelilerin vatandaşlarını alma iradesinin giderek arttığını belirtti. Fakat cezaevinde kalanların başka bir çözüm ile ele alınması gerektiğini vurguladı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirten Fidan, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki beklentilerini ifade etti” dedi. Ayrıca, iki ülke arasındaki sorunları çözme konusunda birlikte çalışacaklarını açıkladı.

CAATSA YAPTIRIMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Biden yönetimiyle CAATSA yaptırımlarının kaldırılması üzerine kapsamlı görüşmeler yapıldığını belirten Fidan, teknik konuların detaylı olarak ele alınacağını ifade etti.

İSRAİL’İN SURİYE’DEKİ İŞGALİ

İsrail’in Suriye’nin güneyini işgal ettiğini belirten Fidan, bu durumun kesin bir dille reddedilmesi gerektiğini ifade etti. “Suriye hükümeti, bu mesele üzerinde durmalı” dedi.

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI

Gazze’deki durumla ilgili Mısır’da yapılacak bir toplantıya değinen Fidan, “Sadece Filistin meselesinin değil, bölgesel aşırı risklerin de önüne geçmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

KIBRIS MESELESİ VE CENEVRE TOPLANTISI

Kıbrıs meselesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yapıcı bir rol üstlendiğini belirten Fidan, bu toplantının iki taraf arasında ortak bir zemin bulma çabası olarak değerlendirildiğini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye, savaşın sona ermesi için tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir anlaşmaya katkı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ

Fidan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi dışlamaya çalıştığına dikkat çekerken, “Türkiye ile ilişkileri ilerletmek istiyorlar ama bu noktada bazı çekinceleri var” dedi.

VİZE MESELESİ

Vize sorunlarının çözümü için, “Türkiye’nin artan talebine vize mekanizmasıyla cevap verilmesi mümkün değil. Çözüm vize serbestisi” diye belirtti.