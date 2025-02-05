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Bakan Fidan: Gazze Tahliyesine Karşıyız

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FİLİSTİN MESELESİNE DEĞİNİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla Filistin meselesinin temelini ele aldı. Fidan, “Filistin meselesi, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilmesiyle başlamış bir sorundur” açıklamasında bulundu.

GAZZE’DEN TAHLİYE FİKRİ KABUL EDİLEMEZ

Son günlerde gündeme gelen Gazze’deki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi önerisini eleştiren Fidan, bu fikrin “kabul edilemez bir dayatma” olduğunu vurguladı. Fidan, “Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır” ifadeleriyle bu durumu net bir şekilde ortaya koydu.

İNSAN HAKLARINA SAYGI VE ÇALIŞMALAR

Bakan Fidan, “Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız” diyerek Türkiye’nin tavrını açıkladı. Ayrıca, Türkiye’nin Filistinlilerin haklarını korumak için geçmişte olduğu gibi gelecekte de kararlılıkla çalışacağını belirtti.

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