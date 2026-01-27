Bakan Fidan, Hamas Heyeti ile Ankara’da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin başkanlık ettiği Hamas Heyeti ile Ankara’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Bakan Fidan’ın Hamas heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına dair gelişmeler, Gazze’deki insani koşullar ve çeşitli bölgesel konular masaya yatırıldı.

GÖRÜŞMELERDE GAZZE’YE YARDIM VURGUSU

Fidan, Türkiye’nin Gazzelilerin haklarını savunmak amacıyla Barış Kurulu gibi farklı platformlarda yürüttüğü diplomatik çalışmalar hakkında bilgi sundu. Bakan Fidan, Gazze’ye gerekli insani yardımın ulaştırılması için Türkiye’nin kararlılıkla süren çabalarının devam edeceğini ifade etti.