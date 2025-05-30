Bakan Fidan: İstanbul Görüşmesi Taçlandırılabilir!

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN UKRAYNA’DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından heyetler arası bir toplantı yapıldı.

SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Görüşmenin akabinde Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hakkında “Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız” açıklamasında bulundu. Ayrıca, daha önce İstanbul’da gerçekleştirilen iki kez Rusya-Ukrayna müzakerelerine de dikkat çekti ve bir sonraki toplantının İstanbul’da yapılabileceğini ifade etti.

Bakan Fidan, “Sayın Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenski’nin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu açıklamalar, gelecekteki barış çabalarına ilişkin umut verici bir bakış açısını ortaya koyuyor.