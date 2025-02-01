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Bakan Fidan Katar’da Ziyaret Gerçekleştirecek

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DÜNYA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Bakan Hakan Fidan’ın 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar’a bir ziyaret yapacağı ifade edildi. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında, Fidan’ın Katar’daki temasları sırasında iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan 117 anlaşmanın yanı sıra geleceğe yönelik yeni işbirlikleri üzerinde durulacak.

GÜVENLİK VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Gerçekleşecek ziyaret, Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ilişkileri daha da güçlendirmek amacı taşıyor. İki ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik konularında yapılacak görüşmeler, çeşitli alanlarda yeni fırsatlar yaratma potansiyeli taşıyor. Fidan’ın Katar’da gerçekleştireceği görüşmeler, bölgesel işbirliği ve uluslararası ilişkiler açısından önem arz ediyor.

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