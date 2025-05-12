Bakan Fidan, Lavrov’la Telefondan Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, görüşme sırasında Fidan ve Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan son barış çabalarını ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

BARIŞ ORTAMINI SAĞLAMAK İÇİN GÖRÜŞÜLDÜ

İki bakan, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve kalıcı bir barış ortamı oluşturulması amacıyla atılacak adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca görüşmede, uluslararası diplomasi ve işbirliği konularında da değerlendirmeler gerçekleştirildi.