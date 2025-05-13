Bakan Fidan, Rus Lavrov’la Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, bu görüşme sırasında Fidan ve Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen son barış çabalarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdiler.

BARİŞ İÇİN STRATEJİLER

İki bakan, bölgede yaşanan gerginliğin azaltılması ve kalıcı bir barış ortamı oluşturulması için atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Ayrıca, görüşme esnasında uluslararası diplomasi ve işbirliği konularında da çeşitli değerlendirmeler yapıldı.