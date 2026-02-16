Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı Mevkidaşıyla İlişkileri Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesiyle önemli bir iletişim gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, bu görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ve bölgedeki güncel meseleler üzerinde duruldu.
FLAŞ FLAŞ FLAŞ
Gündem
Taksi Plakası Fiyatları Düşüşe Geçti Ve Vergi Sorunları Başladı
Taksi mali cihazının zorunlu hale gelmesiyle birlikte taksi plakası fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı.
Gündem
Araç Bagajındaki 30 Milyon Dolar Hırsızlığına 11 Gözaltı
İstanbul Bakırköy’deki bir lüks sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor; gözaltı sayısı 11’e ulaştı. Paranın sahibi Bilal Durmaz ifade verdi.
Gündem
Galatasaray Hazırlıklarını Tamamlarken Okan Buruk’tan Önemli Açıklamalar
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı.
Gündem
YÖK Başkanı Özvar Kontenjanları Azaltacak Programları Açıkladı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem
Zonguldak’ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Mahsur Kaldı
Zonguldak'taki bir maden ocağında gerçekleşen göçükte üç işçi mahsur kaldı. Kurtarma faaliyetleri devam ediyor.