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Bakan Fidan, Suudi Meslektaşıyla Görüştü

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldı. Görüşmenin ana gündem maddesi, Gazze’deki güncel durum ve ateşkes sağlanması için yürütülen çabalar oldu.

İLERİDEKİ TOPLANTILAR

Bakanlık tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda, görüşmede ayrıca Filistin meselesine dair yapılacak toplantılar ve 21-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın hazırlıkları da değerlendirildi.

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