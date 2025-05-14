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Bakan Fidan Ukraynalı Meslektaşıyla Görüştü

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DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Antalya’da gerçekleştirilen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, Bakan Fidan da görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda, Bakan Fidan, Antalya’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

Ateşkese Yönelik Çabalar Gözden Geçiriliyor

Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalar değerlendiriliyor. Bakan Fidan, barışa ulaşmak amacıyla arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapma da dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olunduğunu belirtiyor.

Zelensky’nin Türkiye Ziyareti Konuşuldu

Bu görüşmede ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’nin ülkemize yapması planlanan ziyarete ilişkin hazırlıklar da ele alınıyor.

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Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüşme yaptı

Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

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