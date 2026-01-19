Bakan Fidan Yeni Büyükelçilik Atamalarını Duyurdu

DİPLOMATİK ATAMALAR İÇİN YENİ İSİMLER BELİRLENDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilciliklerde yapılacak yeni atamaları açıkladı. Diplomatik kaynaklardan elde edilen verilere dayanarak Türkiye’nin yurtdışındaki temsilciliklerinde görev alacak olan diplomatların isimleri kesinleşti. Bakan Fidan, atanan büyükelçi ve daimi temsilcileri yeni görevleri hakkında bilgilendirdi.

Büyükelçiliklerdeki güncel atama listesine göre, belirlenen isimlerin görevlendirilmesi hayata geçiriliyor. Bu yeni atamalar, Türkiye’nin global diplomasi faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlığın yaptığı açıklamalar, söz konusu sürecin hızla ilerleyeceğini gösteriyor.