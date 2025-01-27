Bakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bugün telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, yaklaşan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi için hazırlıkları gözden geçirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Görüşme sırasında, uluslararası ve bölgesel gelişmelere dair konular da ele alındı. İki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik adımların atılması gerektiği vurgulandı.