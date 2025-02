Bakan Göktaş: Kızılay Dünya Çapında Örnek

YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞI

Türk Kızılay Bayburt Şubesinin yeni hizmet binasının açılışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, Türk Kızılayın zorlu zamanlarda her daim milletin yanında olduğunu vurguladı. “Yaraları sarmış, ihtiyaçları karşılamış ve her zaman bir merhamet eli olmuştur. Depremlerde, sel felaketlerinde her türlü afetlerde, savaş bölgelerinde dünyanın dört bir yanında ve daha nice insani krizlerde var gücüyle çalışmıştır” ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Göktaş, Kızılayın bugüne kadar yürüttüğü insani yardım çalışmalarının yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada örnek alındığını belirtti. “Bu güzide kurumumuz bugün Bayburt’ta hizmetlerini daha güçlü, daha sürdürülebilir bir şekilde yapacağı ve daha fazla kitleye ulaşabileceği yeni bir merkeze taşındı” diyerek, Kızılay’ın sunacağı hizmetlerin hayatlara dokunacağını ve toplumsal dayanışmayı daha da güçlendireceğini değerlendirdi.

YATIRIMLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, “Bayburt’a 30,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu. Bu yatırımın, bölgenin sosyal hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağına işaret etti.